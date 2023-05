De politie heeft een stoffelijk overschot van een man gevonden in een diepvries in een woning aan de Mansholtstraat in Landgraaf. Het gaat volgens de woordvoerder van de politie om de voormalige bewoner van het huis. De huidige bewoner is gehoord maar niet aangehouden, aldus de woordvoerder van de politie naar aanleiding van berichtgeving in De Limburger maandag.