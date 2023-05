In de hal van het Design Museum in Den Bosch staat ”La Jamais Contente” (de nooit tevredene). Deze auto was in 1899 de snelste ter wereld en is nu de blikvanger van de tentoonstelling ”Sneller, beter, mooier”. Mede dankzij de spitse torpedovorm bereikte La Jamais Contente een snelheid van 106 kilometer per uur. Ook bijzonder: hij was elektrisch. De Tesla’s en Polestars van nu staan dus in een lange traditie.