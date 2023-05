In Soedan is de situatie instabiel, maar ook in veel omliggende landen waar Soedanezen naartoe vluchten. Dat maakt humanitaire hulp des te noodzakelijker, zegt hoofd internationale hulp bij het Nederlandse Rode Kruis Derk Segaar. Ruim 100.000 mensen zijn naar buurlanden als Tsjaad en de Centraal-Afrikaanse Republiek gevlucht sinds het begin van de gevechten in Soedan op 15 april.