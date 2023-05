Kleine koersbewegingen bij opening beurshandel Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met kleine koersuitslagen begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers deden het rustig aan na de opmars op vrijdag, die volgde op een sterk banenrapport van de Amerikaanse overheid. Daarnaast wordt vooral uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer dat later deze week naar buiten komt. Dat cijfer geeft mogelijk meer duidelijkheid of de Federal Reserve inderdaad zal afzien van verdere renteverhogingen, zoals door beleggers wordt gehoopt.