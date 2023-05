De Rüppelsgier, die in april ontsnapte uit Diergaarde Blijdorp in Rotterdam, is gevangen in de Duitse deelstaat Thüringen in de buurt van Leipzig. Blijdorp is heel blij en dankbaar dat het dier weer terecht is, laat de Rotterdamse dierentuin weten. De gier is voorlopig ondergebracht bij een valkenier in Duitsland.