Meer beleggers steunen klimaatresolutie Follow This bij Shell

De Nederlandse beleggers MN en PGGM, die respectievelijk optreden namens de pensionfondsen PMT en PFZW, steunen de resolutie van de activistische aandeelhouder Follow This om Shell te dwingen tot nog sterkere klimaatdoelstellingen. Zij moedigen ook hun collega’s wereldwijd aan voor de klimaatresolutie van Follow This te stemmen tijdens de aandeelhoudersvergadering van het Britse olie- en gasconcern, die op 23 mei in Londen wordt gehouden.