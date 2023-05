Bij de voordeur van een restaurant in Amsterdam-Oost is in de nacht van zondag op maandag een explosief ontploft. Niemand raakte gewond, wel is er sprake van „aanzienlijke schade in en rond de zaak” op de Camperstraat, aldus de politie. Door de knal rond 02.15 uur sneuvelden de ramen van het restaurant en ontstond er brand.