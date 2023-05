PostNL grote winnaar op afwachtende beurs

PostNL was maandag de grote winnaar op de Amsterdamse beurs. De post- en pakketbezorger verwerkte afgelopen kwartaal minder pakketten en zag de omzet dalen, maar topvrouw Herna Verhagen was desondanks tevreden over de prestaties. Ook houdt PostNL vast aan de winstdoelstelling voor dit jaar ondanks het onzekere economische klimaat. Analisten van zakenbank Degroof Petercam haalden PostNL van hun verkooplijst af en beleggers beloonden het aandeel met een koerswinst van 8 procent.