Bijna tweehonderd mensen deden vorig jaar een melding van vermoede bijwerkingen van implantaten bij het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI), een onderdeel van gezondheidsinstituut RIVM. Er kwamen met name weer berichten binnen over gevolgen van borstimplantaten en koperspiraaltjes, maar nu tevens over rimpelvullers, ook wel fillers genoemd.