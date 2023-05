Rijkswaterstaat start maandagmorgen met de renovatie van de 62 schuiven in de Oosterscheldekering. De stormvloedkering verbindt Schouwen-Duiveland met Noord-Beveland in Zeeland. Het is voor het eerst sinds de opening in 1986 dat de bewegingswerken van de kering worden opgeknapt. Het karwei gaat jaren duren, aldus de dienst.