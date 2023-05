Het was de hele afgelopen week al onrustig tussen de waarnemers van de Turkse partijen die aanwezig waren in de RAI in Amsterdam om het stemmen in goede banen te leiden. Dat leidde zondag uiteindelijk tot een vechtpartij. Een woordvoerster van de RAI zegt dat ze door de sluimerende onrust goed voorbereid waren en dat er daarom extra beveiliging en politie aanwezig was.