Amsterdam nog bezig met onderzoek haalbaarheid kabelbaan over IJ

Amsterdam is nog bezig met het onderzoek naar de haalbaarheid van een mogelijke kabelbaan over het IJ. Dat laat een woordvoerder van de gemeente weten in reactie op Het Parool, dat maandagochtend schrijft over de kabelbaan tussen de NDSM-werf in Noord en de nog te bouwen wijk Haven-Stad in West. De woordvoerder ontkent dat er groen licht is en zegt dat bijvoorbeeld nog moet blijken of de kabelbaan wel financieel haalbaar is.