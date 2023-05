Beleggers krijgen direct aan het begin van de beursweek op maandag de kwartaalresultaten van PostNL te verwerken. Het zijn de eerste cijfers nadat het postbedrijf de omzet en winst over vorig jaar zag dalen. In februari kondigde PostNL bovendien aan tot driehonderd banen te willen schrappen, met name management- en ondersteunende posities op de afdeling Pakketten.