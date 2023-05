Nederlanders hebben de eerste maanden van dit jaar minder bier gedronken vanwege het slechte weer. In januari werd er nog meer bier getapt ten opzichte van begin vorig jaar, maar met name in maart bleef de drank koud staan door tegenvallend voorjaarsweer. Daarmee valt de bierconsumptie in het eerste kwartaal 1,5 procent lager uit dan vorig jaar, meldt branchevereniging Nederlandse Brouwers.