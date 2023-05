Haven van Rotterdam vindt goede optie voor verkrijgen waterstof

De haven van Rotterdam heeft een goede optie gevonden om geïmporteerd waterstof om te zetten naar een bruikbare variant. Uit onderzoek van adviesbureau Fluor, in opdracht van het Havenbedrijf en zeventien andere ondernemingen, is gebleken dat een grootschalige ‘kraker’-installatie de beste optie is om ammoniak weer te verhitten tot waterstof. De stof ammoniak wordt tijdelijk als vorm gebruikt omdat die makkelijker te verschepen is dan waterstof.