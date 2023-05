De advocaten Geert-Jan en Carry Knoops hebben een herzieningsverzoek ingediend bij het hof op Curaçao in de zaak over een roofmoord op een supermarkteigenaar in Willemstad. De advocaten concluderen na langdurig onderzoek dat de veroordeelde Vernond Rombley (27) zeer waarschijnlijk de schutter niet kan zijn geweest en dat er in het strafrechtelijk onderzoek naar de moord fouten zijn gemaakt.