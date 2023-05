De regionale Amerikaanse banken zijn de handelsdag op Wall Street donderdag flink lager geëindigd. Niet alleen blijven beleggers bezorgd over de financiële situatie van de kleinere banken, een bericht over Western Alliance van Financial Times (FT) deed de aandelenkoersen ook geen goed. Volgens de zakenkrant zou die bank een verkoop overwegen, iets wat Western Alliance ontkent.