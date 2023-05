De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft in haar toespraak voorafgaand aan de stille tocht door de hoofdstad gerefereerd aan de projectie van teksten op het Anne Frank Huis begin februari. Toen was de tekst ‘Anne Frank is uitvinder van de balpen’ te zien. Dit is onderdeel van een complottheorie, die stelt dat Anne Frank haar dagboek niet zelf zou hebben geschreven. De Amsterdamse recherche startte daarna een onderzoek.