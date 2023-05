Omdat bijna niemand in ons land zelf een oorlog heeft meegemaakt, is het belangrijk om te luisteren naar de verhalen van onze voorouders die niet altijd in vrijheid geleefd hebben. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra donderdagavond bij de dodenherdenking van Nationaal Monument Kamp Amersfoort in Leusden.