De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bedankt Nederland voor „sterk leiderschap” en wapenleveringen die „helpen bij het beschermen van leven”. Dat zegt het staatshoofd op Twitter. Zelensky was donderdag voor een verrassingsbezoek in Nederland. „Vandaag werken we in Nederland aan het dichterbij brengen van vrede en het herstellen van rechtvaardigheid.”