Het Openbaar Ministerie verwijt een pluimveebedrijf dat het de volksgezondheid in gevaar bracht door een salmonellabesmetting te verzwijgen. De besmetting kwam aan het licht toen bij een bedrijfsfeest in juni 2017 in Duitsland een man overleed, bleek donderdag tijdens de strafzaak in de rechtbank in Zwolle.