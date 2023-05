De 22-jarige Oekraïner Andrey Siromacha valt op buiten de poort van het Catshuis, waar president Volodymyr Zelensky op bezoek was bij premier Mark Rutte. In zijn rolstoel en gehuld in legerkleding kijkt hij toe als de stoet auto’s voorbij komt. Dat hij de Oekraïense president door de geblindeerde ramen niet kan zien, maakt hem niet uit. „Ik ben heel trots dat ik hier kan zijn als toeschouwer van dit event.”