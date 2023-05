De Haagse politicus Richard de Mos is er niet over te spreken dat het Openbaar Ministerie in beroep gaat tegen de vrijspraak van hem en zijn medeverdachten. „Wij betreuren het ten zeerste dat het Openbaar Ministerie de stad Den Haag nog langer politiek wil gijzelen. Daarmee is het OM ziende blind en horende doof voor de gevoelens in de samenleving”, laat de oud-wethouder weten.