Wopke Hoekstra heeft donderdag tijdens het bezoek van president Zelensky benadrukt bereid te zijn de verantwoordelijken van de oorlog in Oekraïne in Nederland te berechten. Eind vorig jaar zei de minister van Buitenlandse Zaken ook al zo’n tribunaal te willen huisvesten. Volgens hem lopen internationaal discussies over hoe dat precies vorm moet worden gegeven.