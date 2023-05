Hoekstra: bezoek Zelensky en dodenherdenking kunnen beide vandaag

Het bezoek van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Nationale Dodenherdenking zijn twee dingen die uitstekend vandaag kunnen, dat zegt minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken). „Vanavond staan we stil bij iedereen die gevallen is in en na de Tweede Wereldoorlog, dat hoort ook zo”, aldus Hoekstra bij congrescentrum World Forum in Den Haag. „Daarnaast vind ik het volstrekt logisch om een land dat in doodsnood verkeert ook de helpende hand te bieden en Zelensky te ontvangen.”