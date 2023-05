Shell stijgt op afwachtend Damrak na sterke resultaten

Shell was donderdag de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak. Het olie- en gasconcern leverde opnieuw een sterk resultaat in het eerste kwartaal. De nettowinst kwam uit op 8,7 miljard dollar, tegen 7,1 miljard dollar een jaar geleden. Topman Wael Sawan sprak van robuuste resultaten. De resultaten van staalfabrikant ArcelorMittal, die de kwartaalwinst flink zag dalen, konden beleggers echter niet bekoren. Dat aandeel stond onderaan in de AEX, met een verlies van ruim 3 procent.