Een Amerikaanse rechter heeft de klacht van oud-president Donald Trump over een prijswinnend artikel van The New York Times afgewezen. Trump eiste 100 miljoen dollar (90 miljoen euro) van de krant, omdat die onrechtmatig verkregen informatie zou hebben gepubliceerd. De rechter vindt dat de journalisten niets verkeerd hebben gedaan en daarom moet Trump hun advocaatskosten betalen.