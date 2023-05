IEA: voorzichtig optimisme dat gascrisis grotendeels voorbij is

Door de milde winter en de volle opslagen in Europa is de gasprijs flink gedaald en dat geeft aanleiding tot voorzichtig optimisme dat het ergste van de gascrisis achter ons ligt. Dat schrijft het Internationaal Energieagentschap IEA in een rapport over de gasmarkt. Maar er zijn nog veel onzekerheden. Zo komt er veel minder extra capaciteit voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) bij dan dat dat er capaciteit voor Russisch gas van de markt verdwenen is.