In meerdere Oekraïense steden klinkt in de nacht van woensdag op donderdag het luchtalarm en worden explosies gehoord. Volgens The Kyiv Independent heeft de legerleiding in Kyiv gewaarschuwd voor een Russische aanval met drones. Er zouden twee harde explosies zijn gehoord in de Oekraïense hoofdstad en de luchtverdediging is actief.