Milieudefensie teleurgesteld in optreden Unilever op vergadering

Milieudefensie is „teleurgesteld” in de reactie van Unilever op vragen van de organisatie tijdens de aandeelhoudersvergadering van de voedings- en verzorgingsmiddelenfabrikant. Het bestuur antwoordde niet met een ’ja’ of ’nee’ op de vraag of de CO2-uitstoot in 2030 minstens 45 procent lager zal liggen dan in 2019. Die vermindering is volgens Milieudefensie een harde voorwaarde om te voldoen aan de klimaatafspraken van Parijs.