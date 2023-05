Het Koninklijk Paleis in Stockholm is een voor koninklijke activiteiten onmisbaar onderdeel rijker: een balkon. Architect Nicodemus Tessin de Jongere had er eind zeventiende eeuw aan gedacht, maar tot bouw was het nooit gekomen. Het gouden regeringsjubileum dit jaar van koning Carl XVI Gustaf was aanleiding de plannen alsnog uit te voeren.