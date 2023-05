De wereld is geen boekweitbrij. Dat realiseer je je soms weer even zodra de kwestie ”tafelmanieren” wordt aangesneden. Waar we van een afstandje vaak één grote, grauwe massa lijken, blijkt de mensheid in gastronomisch opzicht een bonte mengelmoes van gewoonten, tradities en overtuigingen, die bovendien met hand en tand worden verdedigd.