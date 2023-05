Brussel wil half miljard steken in opschalen munitie-industrie

De Europese Commissie wil een half miljard euro vrijmaken om de Europese munitie-industrie weer op de been te helpen en meer artilleriegranaten te maken. Dat blijkt hard nodig nu de Europese Unie Oekraïne wil helpen in de strijd tegen Rusland en de EU ook zichzelf wil herbewapenen. Ook geld uit het coronaherstelfonds en EU-subsidies voor achteropgeraakte gebieden kunnen in de wapenindustrie worden gestoken, als het aan de commissie ligt.