De opvang van asielkinderen voldoet nog steeds niet aan de minimale kwaliteitsnormen en dit brengt hun veiligheid en ontwikkeling in gevaar. Dat concluderen vier inspecties gezamenlijk in een brief aan staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel). De bewindsman moet snel ingrijpen, aldus de inspecties, want onder meer toegang tot onderwijs en continuïteit van zorg zijn nog steeds niet vanzelfsprekend.