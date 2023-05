Rechtbank wil helderheid over geweld arrestatie familielid Taghi

De rechtbank wil meer informatie over de mogelijke mishandeling van de 20-jarige Aimane T. bij zijn arrestatie begin dit jaar. T. zou twee blauwe ogen hebben opgelopen bij zijn aanhouding, maar in het verslag van de aanhouding zou staan dat er geen geweld is toegepast. De rechtbank Arnhem wil opheldering daarover van het Openbaar Ministerie, werd woensdag duidelijk tijdens de zitting in de zaak van T., die familiebanden heeft met de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi.