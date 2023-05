Techbedrijven zetten beurs Hongkong flink lager, Japan gesloten

De aandelenbeurs in Hongkong liet woensdag een flink verlies zien onder aanvoering van de Chinese techbedrijven. De vrees voor hogere rentetarieven zorgden daarbij voor verkoopdruk bij deze snelgroeiende bedrijven. Beleggers verwerkten daarnaast de lagere slotstanden op Wall Street, waar de zorgen over de bankensector weer oplaaiden na het omvallen van de regionale First Republic Bank eerder deze week en de overname van die bank door JPMorgan Chase. Vooral de regionale Amerikaanse banken gingen dinsdag hard omlaag.