De raadkamer van de rechtbank in Assen buigt zich woensdag over het verlengen van het voorarrest van de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij het overlijden van meerdere patiënten in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (WZA). De man werkte ten tijde van de coronapandemie als verpleegkundige in het ziekenhuis.