De gemeente Cranendonck gaat de komende maanden gesprekken voeren met staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) over de toekomst van het azc in Budel. De gemeente wil dat het azc daar weggaat. In oktober moet duidelijk zijn hoe alle betrokken partijen daarin staan, zei wethouder Hennie Driessen van Cranendonck dinsdagavond tijdens een informatieavond voor de gemeenteraad.