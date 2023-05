Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) en reizigersorganisatie Rover vinden dat spoorbeheerder ProRail uitgezonderd moet worden van „strenge bouwregels” van de overheid. Dat zeggen ze dinsdag in een reactie nadat ProRail had aangegeven een uitzonderingspositie te willen voor bepaalde regels om vertragingen van spoorprojecten te voorkomen.