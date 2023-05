Brancheorganisatie Bouwend Nederland wil dat de volledige infrastructuur in Nederland „veilig en in topconditie” blijft, en dat er doorgebouwd kan worden aan een duurzaam mobiliteitssysteem. Dat zegt de vereniging van bouworganisaties in reactie op een sombere prognose van spoorbeheerder ProRail over toekomstige spoorprojecten.