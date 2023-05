De politie heeft een 19-jarige man uit Spijkenisse aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij de explosie in de nacht van vrijdag op zaterdag bij een winkel aan de Strevelsweg in de Rotterdamse wijk Feijenoord. Eerder hield de politie al een 21-jarige Rotterdammer aan in deze zaak. Hij zit nog vast.