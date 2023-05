FNV en CNV zeggen geen nieuw officieel loonbod van Albert Heijn van 10 procent voor de medewerkers van de distributiecentra ontvangen te hebben. Het supermarktconcern zou alleen een uitnodiging hebben gestuurd. „Wij hebben niets afgewezen, wij hebben gevraagd om een formeel loonbod zodat we weten waar we over onderhandelen. En dat is niet gekomen”, zegt een woordvoerder van FNV.