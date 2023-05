DSM behoorde dinsdag tot de grootste dalers in de AEX-index op het Damrak, die vrijwel vlak begon aan de eerste handelsdag van mei. Het voedseltechnologiebedrijf had in het eerste kwartaal behoorlijk last van de lage prijzen voor vitamines. Die zorgden ervoor dat de omzet daalde. De bedrijfswinst nam ook af door de nog altijd hoge prijzen voor ingrediënten.