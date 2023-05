De Nederlandse industrie blijft last houden van de hogere rente. Afgelopen maand daalde het aantal nieuwe orders bij de Nederlandse productiebedrijven voor de negende maand op rij, meldt de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (Nevi). De neergang was zelfs de grootste sinds november vorig jaar. Dit komt door een zwakkere vraag vanwege de flink gestegen rente, wat ook invloed heeft op de prijzen in de industrie.