Een 59-jarige verkoper van illegaal vuurwerk uit Ede is maandag in Zwolle tot 378 dagen cel waarvan 360 dagen voorwaardelijk veroordeeld. De man verkocht in elkaar geknutseld vuurwerk aan een minderjarige die bij het afsteken daarvan gewond raakte. Naast de celstraf krijgt hij een taakstraf van 240 uur.