Geen nazischat gevonden in Ommeren in de Betuwe

Er ligt geen nazischat begraven in de bodem van het dorp Ommeren (gemeente Buren) in de Betuwe. Maandagochtend hebben deskundigen nog één keer op twee mogelijke vindplekken gegraven, maar daarbij is alleen een oude kogel gevonden. Kostbare sieraden, goud en edelstenen zijn niet aangetroffen, aldus een woordvoerster van de gemeente. Maandag was het de laatste keer dat met toestemming van de gemeente naar de mogelijke schat mocht worden gezocht.