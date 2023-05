In de supermarkten van Albert Heijn beginnen de schappen steeds leger te raken als gevolg van de stakingen. Maar in hoeverre Albert Heijn zich zorgen begint te maken, daar wil een woordvoerster van de supermarktketen niets over kwijt. „Ons doel is om weer zo snel mogelijk met de bonden om tafel te gaan”, zegt zij. Ondertussen lijkt de actiebereidheid alleen maar toe te nemen, stelt vakbond FNV.