De Turkse flitsbezorger Getir wil na het Duitse Gorillas nu ook een andere Duitse concurrent, Flink, overnemen. Dat schrijft de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Er worden al gesprekken gevoerd, zeggen zij, al is dat geen garantie dat het ook tot een deal komt. Flink is behalve in Duitsland ook actief in Frankrijk en Nederland.