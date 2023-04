Beleggers kijken in de nieuwe beursweek uit naar de rentebesluiten van de Amerikaanse Federal Reserve en de Europese Centrale Bank (ECB). Waarschijnlijk gaan zij hun rentetarieven opnieuw opschroeven om de hoge inflatie een halt toe te roepen. Het wordt daarbij vooral interessant wat de centrale banken zeggen over eventuele verdere rentestappen later dit jaar.