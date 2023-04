Op Schiphol is het zondag een piekdag met ongeveer 70.000 vertrekkende passagiers, maar mensen staan volgens de luchthaven toch niet langer dan een half uur in de rij. „Het beeld is hetzelfde als de afgelopen dagen”, zegt een woordvoerder. „Onze voorbereidingen werpen hun vruchten af. We zijn tot nu toe heel tevreden over het verloop van de meivakantie.”